Правительство России выделит дополнительные средства на тушение лесных пожаров в Сибири

20:36, 31 июля 2019, ПАИ

Дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири выделит правительство России из своего резервного фонда. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Красноярске 31 июля.

Также премьер-министр попросил провести «быструю координацию возможностей и усилий» МЧС с Минобороны, которое создало оперативный штаб по оказанию помощи в тушении пожаров.

Дмитрий Медведев отметил, что непосредственной опасности для населенных пунктов, расположенных вблизи пожаров, нет, а там, где она была, угроза ликвидирована. Также он предупредил местных руководителей о необходимости лично контролировать ситуацию на месте.

«Поддержку и помощь регионам по линии федерального центра и бюджета Российской Федерации мы, конечно, окажем. Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», - заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири сложной, в том числе с учетом неблагоприятного прогноза. Ранее Владимир Путин поручил Минобороны направить на борьбу с лесными пожарами в Сибири военнослужащих.