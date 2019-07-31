Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции

22:42, 31 июля 2019, ПАИ

Более 1 млн российских туристов посетило Турцию в июне 2019-го года. Как пишет РИА Новости, этот показатель стал рекордным за последние 19 лет.

Отмечается, что в июне 2018-го года до преодоления этого порога не хватило 11 тысяч туристов – тогда Турцию посетили 989 тысяч путешественников из России. В остальные периоды туристический поток из России не приближался к подобным показателям.

По информации турецкого статистического ведомства, в 2000-е годы месячный турпоток из России в Турцию также не приближался к миллиону человек.