Разводной ключ ему в глотку: «Хоббс и Шоу» Дэвида Литча — искрящий и бодрый спин-офф «Форсажа»

21:29, 01 августа 2019, ПАИ

В прокате «Форсаж: Хоббс и Шоу»: долгожданный спин-офф легендарной франшизы о стритрейсерах от режиссера Дэвида Литча об искренне ненавидящих друг друга напарниках, которым поручено остановить геноцид человечества и спасти мир. Муслим Камалов сравнивает картину с огромным чаном бурлящего внутри адреналина и рекомендует не пропускать её в кино.

В Лондоне голубоглазая разведчица MI6 Хатти (Ванесса Кирби) в составе небольшого отряда без особого труда крадет у подпольной мега-корпорации смертельный вирус со смешным названием «Старичок». Путь к отступлению спецназовцам преграждает Брикстон (Идрис Эльба) – генно-модифицированный злодей и практически неуязвимый корпоративный гвардеец, который расправляется с членами отряда и подставляет Хатти, вынуждая ее скрываться еще и от своих же коллег по шпионскому цеху. Но Брикстон слишком поздно понимает, что капсулы с вирусом уже в крови у Хатти, которая, как выясняется чуть позже, является родной сестрой Деккарда Шоу (Джейсон Стейтем).

Программируемый вирус не должен попасть обратно в лапы грозной корпорации, поэтому ЦРУ рекрутирует для очередной миссии по спасению мира старых знакомых, ненавидящих друг друга, кажется, на молекулярном уровне – выпендрежного британца Деккарда Шоу и гору полинезийских мышц Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон).

«Форсаж» когда-то ассоциировался исключительно с историей про нелегальные гонки, с идеально отполированными тачками и их хозяевами, которые бесконечно хвастались ими перед «цыпочками», а потом разбивали машины или проигрывали их в заездах. Но за последние лет, скажем, десять из одного фильма вылилось уже целых восемь (а будет и 9-й): пришли новые герои и уехали в закат старые, а сюжеты расширились до неприличных размеров и рассказывают уже, собственно, далеко не о дрэг-рейсинге. Как бы не издевались над франшизой ее поклонники, бросаясь глупыми обвинениями о том, что их любимый «Форсаж» конвертировался в подобие Call Of Duty, они не хотят понимать одного: франшиза с самой первой части была вовсе не о гонках, а, скорее, об огромной дружной семье, которая, из серии в серию, попадая в различные неприятные передряги и трудности, спасает друг друга и пытается не развалиться, а даже наоборот – стать еще крепче. Авторская концепция здесь максимально проста: пусть настолько дуболомно, местами примитивно, через взрывы, погони и перестрелки, горящие избы и медные трубы, но создатели все же ведут, возможно, самый искренний диалог о семейных ценностях.

Именно этот внутренний стержень проходит сквозь все фильмы, соединяя их одной нитью. «Хоббс и Шоу», первый спин-офф «Форсажа», не стал исключением: здесь также много будут говорить о семьях и их ценностях, сколько что-нибудь постоянно взрывать и крушить в округе. С последним в «Хоббсе» тоже полнейший порядок, поскольку командует этим парадом Дэвид Литч – человек, съевший не одну собаку на жанровом кино, за плечами которого, на минуточку, «Джон Уик» и второй «Дэдпул». Литч выдает зрителям желаемое без какого-либо еле заметного шрифта или мелкой звездочки: не просто долгожданный летний блокбастер (которых нынешним летом жутко недостает), а огромный чан с бурлящим внутри чистейшим адреналином, который, кажется, еще немного и перельется за край. В плане зрелищности «Хоббс» не уступает даже последним «Мстителям», а в финале и вовсе невольно косплеит «Чёрную Пантеру»: это, на удивление, практически безупречно сделанный боевик в лучших традициях франшизы о стрит-рейсинге.

При всем грандиозном масштабе и неописуемом количестве экшена на одну сцену, лента не кажется перегруженной, в фильме четко соблюдается баланс между напряженными и драматическими моментами, но в паре эпизодов картину все же немного «сопливит». Литч не стремится к уникальности или оригинальности, а лишь умело работает с тем, что имеет, поэтому «Хоббс» полностью построен на перепалках и стычках главных героев. Словесная перестрелка Стейтема и Джонсона - это единственная, но зато большая изюминка фильма - и поверьте, она стоит просмотра. Написано и поставлено все это не без особого таланта, с любовью к диалогам, да и вообще к кино, в отдельности, к бадди-муви. Литч прекрасно понимает, что в эпоху пост-пост и мета-мета поездка на серьезных щах – пусть с ветерком и огоньком – непременно ведет в тупик, из-за этого «Хоббс» сделан еще и с доброй порцией пост-иронии. К примеру, где еще можно увидеть главного злодея, который представляется в самом начале, как Злодей? При этом картина не сваливается куда-то в сатиру или откровенно дешевую комедию, все здесь идеально дозировано. Вообще, кажется, Литч намеренно отзеркаливает в «Хоббсе» персонажа Идриса Эльбы из «Тихоокеанского рубежа»: там, помнится, он торжественно, в почти идентичном костюме, отменял апокалипсис, а здесь уже саботирует хэппи-энд (буквально так и заявляя) и намеревается, собственно, устроить целый геноцид.

Вместе со всей зрелищностью, абсурдом и неминуемым пафосом «Хоббс», конечно, несет в себе до кучи непозволительное количество внутренних смыслов: фильм для 2019 года, естественно, весь из себя такой актуальный, что в нем всплывают монологи о страхе экологических и техногенных катастроф, крахе человечества от капитализма и даже восстания роботов. Все это, безусловно, не настолько важно для Литча - сказано и забыто. И в конечном итоге в «Хоббсе», в этом местами откровенно глуповатом и неровном, но настолько честном аттракционе невиданного мордобоя в слоу-мо, побеждают ударные диалоги, харизматичные персонажи и профессиональные мастер-классы по вселенскому пенделю от Дуэйна Джонсона и боевому танго от Ванессы Кирби. Прогуливать такие редкие - дельные и качественные - уроки явно не стоит.