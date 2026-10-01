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Общество

Председатель Общероссийского движения предпринимателей рассказал о проблемах реставрации усадеб

Девять объектов отреставрировали в усадьбе Гребнево за восемь лет. Об этом заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалёв, выступая на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества (РИО) в Пскове в четверг, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По его словам, за восемь лет в усадьбе Гребнево отреставрировали девять объектов, ещё один начнут реставрировать в ближайшее время. В отношении трёх объектов ведутся проектные работы.

«Я понимал, что объём работ очень большой, но масштаб проблем, с которыми столкнулся, всё же недооценил», – признал Ковалёв.

Он отметил, что усадьба напрямую связана с Псковской областью: князь Василий Васильевич Гребёнка-Шуйский был князем Псковским, в его честь и названо Гребнево. В усадьбе построили набережную протяжённостью четыре километра, мост длиной 140 метров, благоустроили парк с фонтанами, скульптурами, часовнями и звонницами.

«Если памятник культуры находится на Тверской улице и в хорошем состоянии, окупаемость будет лет 50. А если он в Псковской области, на расстоянии 200 км от Пскова, там окупаемости не будет никогда, он всегда будет убыточным. Это просто надо понимать», – сказал предприниматель.

Андрей Ковалёв (справа). Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По мнению Ковалёва, главная проблема в том, что нарушена связь времён. Он привёл в пример магазин Елисеева, который в XVIII веке построил боярин, затем два князя пристроили ещё два этажа в стиле барокко, в начале XIX века здесь появился классицистический портик, в конце XIX века всё перестроили в стиле эклектике, а затем Елисеев убрал эклектику и перепланировал здание.

«И так было можно. А потом сказали: ничего уже нельзя менять», – отметил он.

Ковалёв обратил внимание на запрет на изменения в памятниках и привёл в пример Францию, где, по его словам, владельцы замка XII века сносят стены и перестраивают здание без согласований и экспертиз.

Он также предложил создать отдельный федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься исключительно реставрацией памятников, и доработать законодательство. Ковалёв также затронул проблему строительства капитальных сооружений на территории памятников и обратил внимание на опыт Калининградской области, где покупателю памятника дают беспроцентный кредит на всю стоимость реставрации.

«Усадьба Гребнево – это мой крест, это моя любовь. Я обязательно доведу до конца. А в 2030 году мы будем отмечать семисотлетие усадьбы Гребнево», – заключил он.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходит в Псковской области с 1 по 3 октября на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона. Главная тема форума – «Малые города в контексте истории и современности России». Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение провести на территории области в 2026 году форум РИО. Инициативу поддержал Сергей Нарышкин.

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