Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдёт 24–25 ноября

11:04, 01 октября 2026, ПАИ

Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» состоится в Псковском музее-заповеднике 24–25 ноября. Приём заявок продлится до 5 ноября, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

К участию приглашаются музейные работники, историки, археологи, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, филологи, специалисты в области охраны памятников, преподаватели, краеведы.

В этом году центральный научный форум Псковского музея-заповедника приурочен к 150-летию учреждения. Учёные со всей России представят доклады по истории и культуре Псковской земли и сопредельных территорий, о разных аспектах музейной деятельности, а также о формах и методах культурно-образовательной работы. Впервые в этом году одним из направлений работы научного форума будет тема меценатства в Псковской губернии.

В рамках программы конференции состоится открытие мемориальной доски в честь Николая Фан-дер-Флита. Этот меценат, государственный служащий, член Псковского археологического общества и активный земский деятель внёс значительный вклад в развитие региона. Доска будет установлена на здании картинной галереи Псковского музея, где ранее находилась Художественно-промышленная школа, созданная на его средства.

Ознакомиться с условиями участия в конференции и подать заявку можно на сайте Псковского музея.