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Общество

В «Михайловском» в выходные представят арт-экскурсию «Теперь моя пора!»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящие выходные, 3 и 4 октября, намечена премьера арт-экскурсии Михаила Драгунова «Теперь моя пора!».

Сергей Репин. Листопад (1988). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как пояснили корреспонденту ПАИ в музее, название новой программы – строка из знаменитого стихотворения «Осень» (1833). На поэтической прогулке по парку мемориальной усадьбы Пушкина состоится разговор о любимом времени года поэта. Прозвучат стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») и «Цветы осенние милей…», созданные Пушкиным здесь, в Михайловском, а также «осенние» строфы из «Онегина» и многие другие стихи и фрагменты из прозы и писем поэта.

В музее напомнили, что Михаил Драгунов уже несколько лет проводит свои программы в садах и парках мемориальных усадеб Пушкинского заповедника. Его «арт-экскурсионный портфель» очень богат и, главное, постоянно пополняется новыми разработками. Прогулки с актёром и чтецом пользуются большой популярностью у туристов и жителей Святогорья.

Подробности о новой программе – расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию – можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Календарь событий → Октябрь → «Теперь моя пора!». Поэтическая программа Михаила Драгунова», а также в сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях.

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