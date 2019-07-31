Туристы из Санкт-Петербурга пропали в Карелии

13:49, 01 августа 2019, ПАИ

Туристы из Санкт-Петербурга пропали в Белом море на территории Республика Карелия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Карелии.

10 туристов из Петербурга вышли в море на пяти байдарках. При этом они не встали на обязательный для туристических групп учёт в МЧС.

Последний раз туристы выходили на связь 24 июля, когда их предупреждали о надвигающемся шторме. Отдыхающие заверили спасателей, что знают о непогоде и готовы к ней, имеют достаточный запас еды и воды, чтобы переждать шторм.

Завершить свой маршрут и вернуться на материк группа должна была ещё 29 июля, но до сегодняшнего дня о них ничего не известно. Родственники пропавших предполагают, что они могут пережидать непогоду на одном из островов в Белом море.

Пока на поиск туристов не могут выйти спасатели, поскольку на море сильный ветер.