20 тонн ржаной муки и 700 килограммов малины не пропустили в Псковскую область

15:07, 01 августа 2019, ПАИ

20 тонн ржаной муки и 700 килограммов малины задержал Россельхознадзор в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли в Россию из Белоруссии.

В ходе досмотра государственные инспекторы обнаружили отсутствие фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции высокого фитосанитарного риска.

В связи с этим ввоз ржаной муки и малины в Россию был запрещён, в отношении владельцев груза возбуждены дела об административном правонарушении.