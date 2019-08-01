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Общество

20 тонн ржаной муки и 700 килограммов малины не пропустили в Псковскую область

20 тонн ржаной муки и 700 килограммов малины задержал Россельхознадзор в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли в Россию из Белоруссии.

В ходе досмотра государственные инспекторы обнаружили отсутствие фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность и происхождение продукции высокого фитосанитарного риска.

В связи с этим ввоз ржаной муки и малины в Россию был запрещён, в отношении владельцев груза возбуждены дела об административном правонарушении.

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