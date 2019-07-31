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Политика

В партии не подтвердили выход Яна Лузина из «Единой России»

Информацию о выходе бизнесмена Яна Лузина из партии «Единая Россия» опровергли в Псковском региональном исполкоме. Ранее в псковских телеграмм-каналах появились данные о решении политика после сложения полномочий депутата Псковского областного Собрания покинуть и ряды однопартийцев. В региональном отделении партии корреспонденту Псковского агентства информации рассказали, что каких-либо заявлений от Яна Лузина не поступало.

До самого политика ПАИ дозвониться не удалось. Представители возглавляемых им компаний пояснили, что сейчас Ян Лузин находится на отдыхе с семьей за пределами страны. «Никаких заявлений о выходе из партии Ян Вячеславович Лузин не писал. Мы видели информацию в телеграмм-каналах, знаем, кому они принадлежат. Но еще раз повторяем: о выходе из партии речи не идет», - заверил источник в компании.

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