Более 180 тысяч рублей украл лжебанкир у предпринимателя из Пскова

15:16, 01 августа 2019, ПАИ

В Пскове 49-летний предприниматель лишился более 180 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности одного из банков. Он заявил, что мошенники пытаются снять деньги с его карты, и чтобы их сохранить, попросил мужчину сообщить реквизиты своей карты.

Пскович выполнил все условия, однако после этого лжебанкир перестал выходить на связь, а позднее с банковского счёта мужчины исчезли более 180 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).