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Общество

78-летие партизанского движения отметили в Дедовичском районе

78-ю годовщину с момента образования партизанского движения в Псковской области отметили в Дедовичском районе 1 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжественные мероприятия в этот день приурочили и к первой годовщине со дня присвоения муниципалитету почетного звания «Край партизанской славы».

У памятного знака на месте деревни Железница Дедовичского района после минуты молчания состоялся митинг в память о погибших во время Великой Отечественной войны, была отслужена лития. Частью митинга стала патриотическая акция «Территория памяти».

В поздравительном адресе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова говорилось о том, что в Дедовичском районе люди под артиллерийскими обстрелами продолжали работать в полях, «чтобы помочь жителям Ленинграда, попавшим в чудовищную блокаду».

«Здесь, несмотря на зверства карательных отрядов, каждый человек мужественно поддерживал партизан. Вы многое сделали для сохранения памяти о великих героях Псковской области. Искренне рад, что жители Дедовичского района с таким уважением и трепетом относятся к прошлому нашей земли», — отметил губернатор.

В 12:00 жители и гости района исполнили песню военных лет «Катюша», а затем началось выступление солистов ансамбля «Рубеж» УМВД России по Псковской области Андрея Максимова и Анатолия Орлова, а также коллективов художественной самодеятельности.

На мероприятии действовала выставка современного оружия, историческая экспозиция, выставка предметов партизанского быта и фотовыставка «Летопись партизанского края». Кроме этого, работала полевая кухня и военно-полевая почта.

Дедовичский район стал первым муниципалитетом Псковской области, которому присвоено почетное звание «Край партизанской славы».

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