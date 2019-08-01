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Общество

Ускорить монтаж системы вытяжки в столовой строящейся школы в Дно поручили подрядчикам

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Ускорить работу по монтажу системы вытяжки в столовой в строящейся школе №50 в Дно поручил подрядчикам председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Об этом сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова отметила, что 1 августа в Дно прошло рабочее совещание по вопросам строительства новой школы. По её словам, в ходе совещания Сергей Грахов дал срочные поручения по ускорению строительных работ. «В целом совещание прошло конструктивно, сроки по сдаче школы сдвинулись, но работы ведутся безостановочно», - отметила советник губернатора.

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Она также сообщила, что 2 августа здание строящейся школы посетит председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, с которым представители власти Дновского района и общественники обсудят подготовку школы к учебному году.

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Новая школа в Дно на 500 мест возводится вместо аварийного здания 1947 года постройки. На эти цели из бюджетов различного уровня выделены свыше 378 млн рублей. Новое трехэтажное здание будет соответствовать всем современным требованиям. Школа строится в рамках федеральной программы по созданию новых учебных мест в образовательных учреждениях. Реализация проекта находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Новая школа в Дно будет готова к 1 сентября.

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