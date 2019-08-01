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Общество

Искать должников по камерам видеонаблюдения будут в России

В России планируется активнее применять камеры видеонаблюдения для поиска должников, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

По его словам, этот способ поиска должников уже применяется в Москве, а сейчас ведомство хочет распространить его на всю Россию. Планируется, что новый метод позволит оперативно находить должников по всей стране.

Ранее в федеральной службе судебных приставов сообщили, что в России увеличилось количество граждан, которым из-за долгов запрещен выезд за пределы страны. С начала года их количество увеличилось почти на 1 млн и достигло 3,58 млн.

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