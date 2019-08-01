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Общество

Почти на миллион увеличилось количество невыездных россиян за полгода

Приставы за полгода закрыли выезд из страны для почти одного миллиона россиян из-за долгов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной службы судебных приставов России.

В начале 2019 года невыездными были 2,6 млн россиян, к 1 июля их количество выросло до 3,58 млн. Всего эти граждане задолжали 1,47 трлн рублей.

За полгода судебные приставы вынесли почти 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Больше всего невыездных должников в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего - на Урале.

Выезд за пределы России может быть ограничен для тех граждан, чьи задолженности превышают 10 или 30 тысяч рублей в зависимости от характера долга.

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