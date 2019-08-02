Замена асфальта началась во дворах на улице Юбилейной в Пскове

11:16, 02 августа 2019, ПАИ

В Пскове начались работы по продолжению реконструкции дворовой территории дома №79 по улице Юбилейной, которая ведётся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Ход работ проконтролировала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская, в избирательной округе которой находится этот двор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Проконтролировать начавшиеся работы и. п. главы Пскова попросили жильцы дома. В прошлом году во дворе были вырублены аварийные деревья, обрезаны здоровые, установлена игровая детская площадка, завезен песок. В этом году запланирован ремонт дворового проезда и проезда от дома №40 по улице Коммунальной до дома №73а по улице Юбилейной, вдоль детского сада «Ромашка». На эти цели из бюджета города выделены 2 млн 200 тыс. рублей. Работы выполняет ООО «Псковдорспецстрой», которое выиграло соответствующий конкурс.

Во дворе уже демонтирован бордюрный камень, разобраны старое асфальтобетонное покрытие и основание из щебня. Теперь подрядчику предстоит выполнить новое основание, уложить асфальт, смонтировать новые бордюры. По просьбе жителей будут сохранены и отремонтированы имеющиеся парковочные места, кроме того, оборудуют новые места для стоянки машин, их подсыпят щебнем.

В соседнем дворе – у дома 73а по улице Юбилейной – также запланировано увеличение числа парковочных мест. Ремонт там проведут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», но работы начнутся позже, поскольку власти ещё ждут подтверждения выделенных лимитов. Планируется, что на благоустройство этого двора город получит около 5,5 млн рублей.

Елена Полонская дала положительную оценку начавшимся во дворе на Юбилейной, 79 работам и поблагодарила жильцов за активное участие в разработке проекта, а также за пристальный контроль ходя работ.

Также в рамках разыгранных контрактов в этом году будут отремонтированы дворы дома №28 по улице Розы Люксембург, дома №20 по улице Стахановской, дома №16 по улице Труда. Объявлен аукцион на замену асфальта на улицах Юбилейной, 65а, Гражданской, 20, Петровской, 20, Стахановской, 15. Начальная (максимальная) цена этого контракта составляет 6,3 млн рублей. Кроме того, идёт поиск подрядчика для ремонта дворовых проездов у домов №60 по улице Юбилейной, №50 по улице Кузбасской Дивизии и №15 по улице Новоселов. На эти работы планируется направить 7,7 млн рублей.