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Общество

Шесть продавцов наркотиков в Интернете задержали в Псковской области

В Псковской области полиция пресекла деятельность группы из 6 человек, которые занимались продажей наркотиков в Telegram. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального МВД РФ, в незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ подозреваются молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет.

При обыске полиция изъяла у злоумышленников в Псковской области более 450 граммов синтетических наркотиков, которые были расфасованы для размещения в тайники-закладки на территории Пскова и Великих Лук.

Кроме того, задержан главный администратор интернет-магазина в мессенджере Telegram, которой оказалась 31-летняя жительница Твери. У женщины есть ребенок и официально она трудится моляром на предприятии, но в свободное время занималась вербовкой людей в преступную группу.

Фигуранты дела заключены под стражу. По данному факту возбуждены уголовные дела по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

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