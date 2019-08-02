Россия и Белоруссия готовы подписать дорожную карту по отмене роуминга

23:00, 02 августа 2019, ПАИ

Минск и Москва готовы подписать дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр связи и информатизации республики Константин Шульган.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин отметил, что стороны «не видят предпосылок, чтобы эти сроки не исполнить». «Мы должны снизить ставки интерконнекта, снизить ставки взаиморасчетов межопераций в роуминге и одновременно с этим снизить ставки конечные для абонентов до такого уровня, чтобы они были соразмерны с уровнем тарифов в домашнем регионе», – сообщил он.

Анатолий Голомолзин указал, что базовым будет принцип «в роуминге – как дома». «Постараемся сделать это в очень короткое время», – добавил он.