Международный конкурс «Десантный взвод» стартовал в Пскове

12:01, 03 августа 2019, ПАИ

Конкурс «Десантный взвод», который проводится в рамках Международных армейских игр, стартовал 3 августа в Пскове. Церемония открытия прошла на полигоне «Завеличье», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Началось торжество с представления и марша команд. В Псков прибыли представители 21 страны. Кроме россиян в конкурсе участвуют Абхазия, Алжир, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Китай, Куба, Мали, Марокко, Сирия, Судан, Таджикистан, Шри-Ланка, ЮАР, Южная Осетия.

После этого состоялось поднятие флага соревнований. Это право было предоставлено сборной России как победителю прошлогоднего турнира.

Собравшихся от имени руководства Министерства обороны РФ поприветствовал врио командующего ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир Кочетков. «Приветствуем вас на исторической, овеянной славой, псковской земле», - сказал он.

Владимир Кочетков подчеркнул, что Армейские международные игры по накалу страстей не уступают мировым первенствам, они популярны как в России, так и за рубежом, и с каждыми годом интерес к соревнованиям растет.

Он напомнил, что в 2018 году в играх приняли участие 10 стран, сегодня их число возросло до 21.

«Здесь собрались лучшие из лучших, которые показывают пример дружбы между государствами, данное сотрудничество направлено на противодействие общему врагу - международному терроризму», - заявил врио командующего ВДВ. «Желаю успехов в предстоящих соревнованиях, и пусть победит сильнейший», - сказал он и объявил конкурс открытым.

После официальной части началась концертная программа и военизированные выступления.