Спрятаться за камнем от полиции попытался обворовавший табачный павильон пскович

14:16, 03 августа 2019, ПАИ

Ночью 2 августа в Пскове был обворован павильон с табачной продукцией. Преступник, чтобы проникнуть внутрь, развил окно.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в павильоне сработал сигнал тревоги, который поступил на пульт частного охранного предприятия. Охранник прибыл на место происшествия, но преступник успел скрыться.

На помощь была призвана следственно-оперативная группа полиции. К поиску преступника подключились сотрудники патрульно-постовой службы.

Полицейские в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали мужчину, который прятался от них за камнем. Преступника доставили в отдел полиции № 1. Им оказался 27-летний местный житель.

У задержанного обнаружили сумку с похищенными сигаретами.

Теперь он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

За проявленный профессионализм при раскрытии преступления по «горячим следам» и задержание подозреваемого руководством УМВД России по Пскову решило поощрить сотрудников патрульно-постовой службы.