0
14:30
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
09:55
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
21:40
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:45
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:53
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
11:54
В Пскове установили владелицу поднятого дайверами со дна реки Великой кошелька
Еще новости
Происшествия

Спрятаться за камнем от полиции попытался обворовавший табачный павильон пскович

Ночью 2 августа в Пскове был обворован павильон с табачной продукцией. Преступник, чтобы проникнуть внутрь, развил окно.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в павильоне сработал сигнал тревоги, который поступил на пульт частного охранного предприятия. Охранник прибыл на место происшествия, но преступник успел скрыться.

На помощь была призвана следственно-оперативная группа полиции. К поиску преступника подключились сотрудники патрульно-постовой службы.

Полицейские в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали мужчину, который прятался от них за камнем. Преступника доставили в отдел полиции № 1. Им оказался 27-летний местный житель.

У задержанного обнаружили сумку с похищенными сигаретами.

Теперь он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

За проявленный профессионализм при раскрытии преступления по «горячим следам» и задержание подозреваемого руководством УМВД России по Пскову решило поощрить сотрудников патрульно-постовой службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
31 июля 2019
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
30 июля 2019
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
29 июля 2019
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
25 июля 2019
Еще один пожар произошел в Острове на улице 25 октября, где накануне погибли четыре человека
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу
24 июля 2019
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области: Дети будут страдать пока взрослые ставят во главу угла наживу

Идет загрузка...