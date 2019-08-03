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Спорт

28 участников собрал четвёртый этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью

Фото Николая Степанова

28 участников собрал четвёртый этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который проходит 3 августа в Острове. Участниками спринта-слалома «Остров — 2019» стали спортсмены из Псковской области и Санкт-Петербурга, сообщил Псковскому агентству информации организатор этапа, руководитель пушкиногорского «Клуба Кураж» Николай Степанов.

Фото Николая Степанова

Он также отметил, что впервые победителям в зачёте «Волга» будут вручены специальные призы, которые придумал и изготовил Антон Юхляков, который регулярно принимает участие в проведении автомобильных соревнований в регионе.  «Первые будем вручат такие кубки и надеемся, что это станет традицией», - отметил Николай Степанов. В зачёте «Волга» сегодня выступают пять участников, один из них – житель Острова - на автомобиле ГАЗ-21.

 Трасса соревнований проходит по центральной площади Острова. Её протяжённость – порядка 1 километра.

Состязания завершатся в 17:00. Церемония награждения назначена на 17:30.

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