Власти Пскова поздравили железнодорожников с профессиональным праздником

12:37, 04 августа 2019, ПАИ

И. п. главы города Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Они подчеркнули, что с самого начала Октябрьская железная дорога показывает пример стабильной и эффективной работы. «Благодаря добросовестному труду псковских железнодорожников, осуществляется большой объем пассажирских и грузовых перевозок, вовремя доставляются грузы, вносится достойный вклад в социально-экономическое развитие Пскова», – отметили градоначальники.

По словам Елены Полонской и Александра Братчикова, за четкой и слаженной работой стоит огромный труд профессиональных машинистов, проводников, диспетчеров и работников пути. «Верность делу работников отрасли, ответственность, стремление к постоянному совершенствованию работы являются гарантией того, что стоящие перед Псковским отделением железной дороги задачи будут успешно решены», – подчеркнули они.

Елена Полонская и Александр Братчиков поблагодарили железнодорожников за то, что они делают путешествия комфортными и безопасными, пожелали им крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения.