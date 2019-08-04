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Общество

В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика

Фото Таллинской полиции

 

В Таллине на Нарвском шоссе неизвестный велосипедист сбил 6-летнего мальчика. Как сообщает DELFI Эстония, происшествие произошло 3 августа около 19:45 на остановке «Хобуяама». Ребенок в этот момент шел по тротуаре. 

Велосипедистов было трое. Предположительный виновник ехал на темном велосипеде, был одет в темные шорты и кофту, на голове была кепка.

Молодые люди скрылись с места происшествия в сторону кругового перекрестка Виру. По мнению представителя местной полиции, наехать на ребенка и скрыться с места происшествия, это достойный осуждения поступок.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в детскую больницу. Полиция ищет возможных очевидцев ДТП и видеозаписи с места происшествия.

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