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Общество

ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове

Фото ПАИ

Автомобили Dodge и Renault Kangoo столкнулись на трассе Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией) в Острове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа около 15:00 рядом с автомобильной заправочной станцией. В результате столкновения Renault Kangoo отбросило в кювет. Оба автомобиля получили сильные технические повреждения. 

Фото ПАИ

Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и пожарный расчет.

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