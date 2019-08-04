ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове

15:13, 04 августа 2019, ПАИ

Автомобили Dodge и Renault Kangoo столкнулись на трассе Р-23 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией) в Острове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа около 15:00 рядом с автомобильной заправочной станцией. В результате столкновения Renault Kangoo отбросило в кювет. Оба автомобиля получили сильные технические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и пожарный расчет.