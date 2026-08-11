Министр природных ресурсов Псковской области расскажет в «Оглавлении» о лесах, пожарах и рыбе

12:14, 11 августа 2026, ПАИ

Министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 11 августа, в 14:00.

Какие в регионе планы по лесовосстановлению на этот год? Сколько уже выявлено незаконных рубок леса и как обстоят дела с лесными пожарами? Меняется ли численность зверей в псковских лесах? Какие квоты на вылов рыбы в Псково-Чудском озере действуют в этом году и удаётся ли их освоить?

Об этом и многом другом – в эфире «Оглавления» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».