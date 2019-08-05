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Общество

Россияне смогут самостоятельно выбирать зарплатный банк при устройстве на работу

У жителей России появится право самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты при устройстве на работу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на начальника управления контроля финансовых рынков Ольгу Сергееву.

Кроме того, при желании сотрудники смогут сменить банк. Ольга Сергеева отметила, что в ведомстве считают эту меру полезной: инициатива может позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе. Кроме того, в ведомстве уверены, что снизятся риски давления на подчиненных.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, подобная система должна быть создана, а изменения в законодательство обсудят уже осенью. В качестве основы для перевода денег депутат предложил сделать систему быстрых платежей ЦБ.

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