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Общество

Псковская область получила более 10 млн рублей на жильё для ветеранов

Фото: Андрей Степанов

В Псковскую область из федерального бюджета поступили дополнительные средства в размере более 10,8 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Полученные средства позволят обеспечить жильем 9 ветеранов. Каждому из них будет предоставлена субсидия в размере более 1 млн 200 тысяч рублей. Её можно будет использовать на приобретение или строительство жилья.

Средства поступили в регион благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой, а также проведенной работе с министерством строительства и ЖКХ России.

В Псковской области с начала действия указа президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» почти 4,5 тысяч ветеранов и участников войны смогли улучшить свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета, в том числе семнадцать ветеранов получили субсидию на эти цели в этом году. Кроме того, в регионе ежегодно реализуются мероприятия по оказанию адресной помощи и проведению капитального ремонта инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в рамках государственной программы Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».

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