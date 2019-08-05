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Общество

32 млн рублей направят на создание мастерских WorldSkills в Псковской области

В текущем году в Псковской области порядка 32 млн рублей направят на создание лабораторий, оснащенных современным оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills. Они будут размещены в трёх учреждения профессионального образования региона, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

По словам Александра Седунова, на реализацию проекта три псковских колледжа получат средства в виде грантов Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Псковский политехнический колледж получит грант в размере 20,6 млн рублей, а великолукский и опочецкий колледжи — по 5,8 млн рублей.

Председатель регионального комитета по образованию подчеркнул, что выделение средств по грантам имеет важное значение, так как благодаря выделенным средствам в колледжах будут переоборудованы производственные мастерские, учебные классы под стандарт WorldSkills.

Александр Седунов добавил, что благодаря созданию лабораторий по стандартам WorldSkills в великолукском медицинском колледже студенты смогут изучать врачебное дело и отрабатывать навыки по социальному уходу за гражданами. А в педагогическом колледже в Опочке мастерские будут оборудованы «всем необходимым, чтобы готовить современных педагогов и воспитателей».

По мнению руководителя регионального комитета по образованию, появление лабораторий по стандартам WorldSkills позволит Псковской области учесть новые требования к компетенциям обучающихся. Он отметил, что данные мастерские будут способствовать повышению качества подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, на которых есть серьезный запрос со стороны работодателей.

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