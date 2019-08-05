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Общество

Дом на улице Гдовской в Пскове введён в эксплуатацию

В Пскове введена в эксплуатацию пятиэтажка на улице Гдовской, 25. В данный момент идёт выдача документов всем собственникам в офисе группы компаний «ЛУГ», сообщили Псковскому агентству информации в компании.

В это же время в новостройке на улице Ижорского батальона, 13 идет монтаж последнего, 16-го этажа, и монтаж оконных и балконных блоков. Началась подготовка к внутренним работам.

Застройщиком жилого комплекса «Новые Афины» выступает группа компаний «ЛУГ». С планировками можно познакомиться на сайте. Узнать подробности - по телефону 793-793.

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