Дом на улице Гдовской в Пскове введён в эксплуатацию

16:52, 05 августа 2019, ПАИ

В Пскове введена в эксплуатацию пятиэтажка на улице Гдовской, 25. В данный момент идёт выдача документов всем собственникам в офисе группы компаний «ЛУГ», сообщили Псковскому агентству информации в компании.

В это же время в новостройке на улице Ижорского батальона, 13 идет монтаж последнего, 16-го этажа, и монтаж оконных и балконных блоков. Началась подготовка к внутренним работам.

Застройщиком жилого комплекса «Новые Афины» выступает группа компаний «ЛУГ». С планировками можно познакомиться на сайте. Узнать подробности - по телефону 793-793.