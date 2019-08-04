Склады с боеприпасами взорвались под Красноярском

16:16, 05 августа 2019, ПАИ

В Красноярском крае в Ачинском районе на складах боеприпасов взорвались снаряды. После этого две площадки для утилизации боеприпасов загорелись, сообщает ТАСС.

В результате взрыва четыре человека получили осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу. По данным «Интерфакса» один из пострадавших — ребёнок.

На площадках в общей сложности находятся около 40 тысяч артиллерийских снарядов калибром 125 на 152 миллиметра. Личный состав склада эвакуирован. Два пожарных поезда направлены для тушения возгорания, проводится локализация пожара. В целях безопасности проводится эвакуация людей из населенных пунктов в радиусе 20 километров.