Лучший молодёжный фильм определят на конкурсе «Киномания» в Пскове

16:29, 05 августа 2019, ПАИ

В Пскове на конкурсе короткометражного авторского кино Северо-Западного федерального округа «Киномания» будет предусмотрена категория «Влюблённые в кино», в рамках которой определят «Лучший молодёжный фильм».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, дипломами I, II, III степени будут отмечены три лучшие работы. Фильмы участников будет оценивать компетентное жюри. После конкурса они дадут комментарий по каждой из картин, указав на сильные стороны работы, и на то, что стоит доработать.

Также лучших кинематографистов будут выбирать в категории «Кино – это жизнь». В её рамках определят победителей в номинациях «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссёра».

Работы на конкурс нужно направить в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы). Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября. Форма заявки и положение о конкурсе здесь >>>.

Работа должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Длительность работ - не более 20 минут.