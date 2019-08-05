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Экономика

Россия сократила импорт продовольствия почти на треть

Россия за прошедшие 5 лет снизила импорт продовольствия на 31,2%, сообщает РИА Новости. По данным Минсельхоза РФ в денежном выражении импорт снизился с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году.

Импорт некоторых видов сельхозпродукции, а также сырья и продовольствия из установивших антироссийские санкции стран был запрещён в августе 2014 года. В список стран попали США, государства ЕС, Канада, Австралия, Норвегия. В частности, запрет распространился на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В настоящее время запрет на поставки продолжает действовать.

Отмечается, что в реализации политики импортозамещения РФ превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания. В том числе, по таким видам как зерно и зернобобовые культуры, сахар, растительное масло, мясо и мясопродукты. По картофелю почти достигнут целевой показатель, а небольшое оставание наблюдается по молоку и соли.

Ведомство констатирует, что действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России.

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