Россия сократила импорт продовольствия почти на треть

20:36, 05 августа 2019, ПАИ

Россия за прошедшие 5 лет снизила импорт продовольствия на 31,2%, сообщает РИА Новости. По данным Минсельхоза РФ в денежном выражении импорт снизился с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году.

Импорт некоторых видов сельхозпродукции, а также сырья и продовольствия из установивших антироссийские санкции стран был запрещён в августе 2014 года. В список стран попали США, государства ЕС, Канада, Австралия, Норвегия. В частности, запрет распространился на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. В настоящее время запрет на поставки продолжает действовать.

Отмечается, что в реализации политики импортозамещения РФ превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания. В том числе, по таким видам как зерно и зернобобовые культуры, сахар, растительное масло, мясо и мясопродукты. По картофелю почти достигнут целевой показатель, а небольшое оставание наблюдается по молоку и соли.

Ведомство констатирует, что действие ограничительных мер придало импульс развитию агропромышленного комплекса России.