Псковским пенсионерам разъяснили правила индексации пенсий при прекращении трудовой деятельности

21:15, 05 августа 2019, ПАИ

В районные учреждения ПФР обращаются граждане, встревоженные слухами об отмене индексации пенсии после увольнения работающего пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПРФ по Псковской области.

«В связи с этим региональное Отделение ПФР информирует жителей области о том, что правила индексации пенсии для работающих пенсионеров остаются прежними. То есть пока пенсионер работает, пенсия ему не индексируется, - поясняет управляющий региональным Отделением Наталья Мельникова. - Если же он решит уйти с работы, то получит право на выплаты с учетом всех прошедших за период его работы индексаций».

Управляющий уточнила, что право на возобновление индексации возникает с месяца, следующего за месяцем увольнения. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три месяца после увольнения.

Территориальными органами ПФР ежемесячно производится уточнение факта осуществления пенсионерами работы на основании сведений персонифицированного учета.

«Предположим, что пенсионер уволился с работы в июле 2019 года. В августе в ПФР поступит отчетность от работодателя за предыдущий месяц с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В сентябре работодатель предоставит в ПФР отчетностьза август, в которой пенсионер работающим уже не числится. В октябре 2019 года ПФР обработает полученные сведения и примет решение о возобновлении индексации. В ноябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – август, сентябрь и октябрь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы», - разъяснила Наталья Мельникова.