Медведев поручил наказать тех, кто сорвал сроки реализации нацпроектов

22:10, 05 августа 2019, ПАИ

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто допустил срыв сроков реализации нацпроектов.

В списке поручений, размещенном на сайте правительства, говорится, что меры к нарушителям должны принять руководители нацпроектов и губернаторы.

Минздраву, Минэкономразвития поручено проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Речь в том числе идет о непредоставлении земельных участков под строительство или установку модульных фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в ряде республик и областей. До 10 августа губернаторам проблемных регионов поручено принять меры по ускорению предоставления земли, доложить о работе — 22 августа.

Минтруда должно будет до 10 августа проанализировать причины неисполнения в срок мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Дагестане и Ингушетии и низких показателей в ряде других субъектов. Речь идет об организации профессионального обучения и предпенсионеров. Доложить о работе нужно до 20 августа.

Минпросвещения обязали проанализировать причины низкой (менее 13%) строительной готовности в ряде регионов дошкольных учреждений, запланированных к вводу в эксплуатацию в ноябре — декабре в рамках нацпроекта «Демография». Доложить о результатах — 22 августа.