0
16:00
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
15:20
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
14:52
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
13:29
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
13:06
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
12:44
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
12:31
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Еще новости
Общество

Вера Емельянова поблагодарила детского омбудсмена Анну Кузнецову за внимание к Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анну Кузнецову за внимание к региону. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с Всероссийского форума молодых семей, который начал свою работу отделе «Плесков» под Псковом (Печорский район).

Вера Емельянова поблагодарила Федеральное агентство по делам молодёжи, которое выбрало для проведения форума Псковскую область. 

Вице-губернатор отметила, что Псковская область - регион со сложной демографической ситуацией. Она рассчитывает, что открывшийся форум поможет найти новый опыт и возможности, чтобы семей становилось больше, детей рождалось больше. «Мы будем рады общению, рады новому опыту», - заявила Вера Емельянова.

 Она рассказала, что сегодня в регионе проживают 116 тыс. детей до 18 лет, власти разработали программу их сопровождения. По словам вице-губернатора, в Псковской области будут открыты 26 центров сопровождения детей.

Вера Емельянова поприветствовала собравшихся от имени губернатора области Михаила Ведерникова, который пожелал участникам форума вернуться домой с полезными знаниями и навыками.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Он собрал около 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые представляют более 40 регионов России. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, Псковский государственный университет, Ассоциация организаций по защите семьи и Национальная родительская ассоциация.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Форум молодых семей
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области Проект «Социальный навигатор» запустят в 10 регионах России Советы молодых семей могут появиться в России Высокую оценку организации Всероссийского форума семей в Псковской области дал замглавы Росмолодёжи Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера Вера Емельянова поблагодарила детского омбудсмена Анну Кузнецову за внимание к Псковской области Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
06 августа 2019
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
06 августа 2019
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
06 августа 2019
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
06 августа 2019
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
06 августа 2019
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
06 августа 2019
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей

Идет загрузка...