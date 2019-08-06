Вера Емельянова поблагодарила детского омбудсмена Анну Кузнецову за внимание к Псковской области

12:53, 06 августа 2019, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анну Кузнецову за внимание к региону. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с Всероссийского форума молодых семей, который начал свою работу отделе «Плесков» под Псковом (Печорский район).

Вера Емельянова поблагодарила Федеральное агентство по делам молодёжи, которое выбрало для проведения форума Псковскую область.

Вице-губернатор отметила, что Псковская область - регион со сложной демографической ситуацией. Она рассчитывает, что открывшийся форум поможет найти новый опыт и возможности, чтобы семей становилось больше, детей рождалось больше. «Мы будем рады общению, рады новому опыту», - заявила Вера Емельянова.

Она рассказала, что сегодня в регионе проживают 116 тыс. детей до 18 лет, власти разработали программу их сопровождения. По словам вице-губернатора, в Псковской области будут открыты 26 центров сопровождения детей.

Вера Емельянова поприветствовала собравшихся от имени губернатора области Михаила Ведерникова, который пожелал участникам форума вернуться домой с полезными знаниями и навыками.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Он собрал около 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет, которые представляют более 40 регионов России. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, Псковский государственный университет, Ассоциация организаций по защите семьи и Национальная родительская ассоциация.