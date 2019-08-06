Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей

12:20, 06 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил приветствие организаторам и участникам Всероссийского форума молодых семей, который проходит с 5 по 9 августа на базе отеля «Плесков» в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что семья в системе ценностей жителей России всегда занимала почетное высокое место. Он подчеркнул, что «искреннее восхищение вызывают крепкие взаимоотношения между детьми и родителями и общие взгляды, совместный труд», такие семьи - достойный пример для подражания.

«Семейное дело или предприятие, профессиональные династии, совместное участие в социальных проектах, — все это ценится особенно высоко и является важными чертами современного гражданского общества, обеспечивающими преемственность поколений», - говорится в приветственном тексте.

Губернатор также отметил, что форум собрал семьи, которые уже делают вклад в развитие России. Михаил Ведерников пожелал участникам вернуться с домой с багажом положительных эмоций и новыми знаниями. «Помните, что от ваших семей зависит будущее нашей страны! Удачи, счастья и благополучия!», - заключил глава региона.

Всероссийский форум молодых семей проходит в Псковской области впервые. Мероприятие собрало около 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 40 субъектов страны. Организаторы форума - Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области, Псковский государственный университет, Ассоциация организаций по защите семьи и Национальная родительская ассоциация.