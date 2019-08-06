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Общество

Более 50 нарушений законодательства в сфере карантина растений выявлены в июле в Псковской области

В июле в Псковской области на российско-белорусском и на внешних участках госграницы специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям выявили 51 нарушение при ввозе подкарантинной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, через границу пытались ввезти саженцы декоративных растений, кизильника, рассаду цветочных и овощных культур, семена мятлика лугового, газонных трав, яблоки, черешню, абрикосы, персики, чернику, голубику, малину, картофель, салат, сельдерей, фенхель, лук-шалот, огурцы, капусту, томаты, базилик, красный перец, деревянные поддоны, срезы цветов, а также муку.

Ввоз продукции был запрещен из-за отсутствия сертификатов, неполного оформления или предоставления недействительных документов, а также в связи с недостоверной информацией о наименовании продукции.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора выявили случаи попыток ввоза продукции высокого фитосанитарного риска – голубика, малина – через деревню Лобок Невельского района.

Также в июле в Псковской области уничтожили 38,58 тонн салата, сельдерея, фенхеля, персиков и яблок. Всего в июле было изъято и уничтожено 127,9 тонн фруктов и овощей, которые ввезли в Россию без документов.

В ведомстве добавили, что общий вес продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, составил 299 тонн, количество срезов цветов – 107 тыс. 233, саженцев – 72, деревянных поддонов – 54.  

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