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Общество

Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила честность проходящего под Псковом Всероссийского форума молодых семей, поскольку «на нём присутствуют дети, а дети не терпят лжи». Об этом она заявила журналистам 6 августа на форуме молодых семей, который проходит на базе отеля «Плесков» в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузнецова напомнила, что форум молодых семей проводится не первый раз: сегодня он проходит в Псковской области, а ранее — в других регионах России. По её словам, сегодня на мероприятии участники форума обсуждали продвижение семейных ценностей, блогинг и многое другое.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также сообщила, что в рамках форума были подняты вопросы о деструктивном информационном контенте и социальной рекламе. «Порой нужную информацию мы не можем найти, а та информация, которая вредит, находится в изобилии вокруг нас», - сказала она и отметила, что необходимо создавать вокруг себя позитивный контент.

Что же касается социальной рекламы, то, рассказала омбудсмен, предлагается на билбордах публиковать фотографии многодетных семей.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Участниками мероприятия стали порядка 400 человек. Это молодые семьи, в том числе с детьми, из разных регионов России.

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