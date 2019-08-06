Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом

15:20, 06 августа 2019, ПАИ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила честность проходящего под Псковом Всероссийского форума молодых семей, поскольку «на нём присутствуют дети, а дети не терпят лжи». Об этом она заявила журналистам 6 августа на форуме молодых семей, который проходит на базе отеля «Плесков» в Печорском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузнецова напомнила, что форум молодых семей проводится не первый раз: сегодня он проходит в Псковской области, а ранее — в других регионах России. По её словам, сегодня на мероприятии участники форума обсуждали продвижение семейных ценностей, блогинг и многое другое.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка также сообщила, что в рамках форума были подняты вопросы о деструктивном информационном контенте и социальной рекламе. «Порой нужную информацию мы не можем найти, а та информация, которая вредит, находится в изобилии вокруг нас», - сказала она и отметила, что необходимо создавать вокруг себя позитивный контент.

Что же касается социальной рекламы, то, рассказала омбудсмен, предлагается на билбордах публиковать фотографии многодетных семей.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Участниками мероприятия стали порядка 400 человек. Это молодые семьи, в том числе с детьми, из разных регионов России.