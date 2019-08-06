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Детская шалость в Пскове едва не привела к большому пожару

Детская шалость стала причиной возгорания в одной из квартир в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Все случилось 6 августа около 12:50 в двухкомнатной квартире на улице Труда, 73. Игра ребенка завершилась возгоранием постели, в результате она выгорела на площади двух квадратных метров. 

В ведомстве настоятельно рекомендуют псковичам повторить с детьми правила пожарной безопасности и в дни школьных каникул уделить особое внимание обеспечению безопасности в помещениях, где значительную часть дня проводит ребенок.

Еще один пожар зафиксирован в тот же день в 3:41 в Палкино - на улице Островской в бесхозном строении сгорели кровля, там же в автомобиле KIA Sportage выгорели моторный отсек и салон, огонь повредил передние колеса. Предварительная причина пожара — занесение постороннего источника огня.

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