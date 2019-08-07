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Общество

13 триллионов рублей достиг объём серых зарплат в России

В прошлом году объём серых зарплат в России достиг 13 триллионов рублей, что является, по данным Росстата, наименьшим показателем за последние 5 лет. Об этом сообщает газета «Известия». 

Эксперты связывают некоторое улучшение ситуации со снижением потребительской активности россиян, которое повлекло за собой падение спроса на услуги фрилансеров.

В 2014–2015 годах зарплату в конверте или доход от «халтуры» имели порядка 40% россиян, теперь же – порядка 30%. Такие данные привёл директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. 

Тем не менее, по мнению экспертов, поскольку россияне не доверяют пенсионной системе, то для них серые зарплаты остаются привлекательными, поскольку это заработок, который они получат здесь и сейчас.

Как считает доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Никита Моисеев, откажутся от серого заработка люди в том случае, если пенсии будут индексироваться на размер инфляции предыдущего года, а пенсионная система станет прозрачной.

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