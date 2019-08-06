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Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП в Опочке

В Опочке на улице Коммунальной произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мотоциклист. Авария случилась 6 августа в 17:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на перекрестке повернул налево и врезался в мотоцикл, которым управлял 16-летний молодой человек. Мотоциклист получил ранения.

В тот же день в 14:50 в Псковском районе в деревне Кислово на 5-ом километре трассы Псков - Кислово - Палкино 60-летний водитель автомобиля FAW V5 не справился с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в забор. В результате ДТП пострадал пассажир – 29-летний молодой человек. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом виде.

Других ДТП за 6 августа в Псковской области не зарегистрировали.

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