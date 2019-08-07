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В суд передали дело продавца суррогата из Острова

Островский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области завершил расследование и направил в суд дело, возбуждённое в отношении жительницы Острова. Женщина обвиняется в продаже суррогата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУСК.

Установлено, что островичка купила спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях. Это вещество она разбавляла колодезной водой и продавала под видом пищевого продукта у себя дома в Острове. 28 июня продажу суррогата пресекли следователи и полицейские.

В ходе первоначальных следственных действий в доме у островички изъяли  две канистры со спиртосодержащей жидкостью.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

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