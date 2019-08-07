О мерах господдержки рассказали предпринимателям Новоржевского и Бежаницкого районов

19:49, 07 августа 2019, ПАИ

7 августа бизнес-сообществам Новоржевского и Бежаницкого районов рассказали о комплексе мер государственной поддержки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, информацию о мерах господдержки предпринимателям представили председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и директор фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

Андрей Михеев рассказал участникам встречи, что они могут в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» комплексно участвовать в мерах господдержки предпринимательства. По его словам, благодаря этому предприниматели смогут развивать свой бизнес. Он также отметил, что в текущем году по нацпроекту выделены более 500 млн рублей на поддержку предпринимателей, из них 100 млн направлены на льготное финансирование.

Анастасия Иванова сообщила предпринимателям, какие меры поддержки оказывает фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области. В частности, речь шла о финансовых инструментах поддержки, моделях их эффективного использования, о возможности вывода продукции на зарубежные рынки.

Участники мероприятия также поговорили о проблемных вопросах в предпринимательской деятельности, и обсудили пути их решения. В частности, предприниматели обратились с просьбой о снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения и снижении ставки базового дохода, который используется при патентной системе налогообложения. Андрей Михеев пообещал проработать обращение бизнес-сообщества.

Также участники встречи обсудили взаимодействие малого и среднего бизнеса с властью, развитие предпринимательства в Псковской области и поддержку инновационных предприятий.

По итогам мероприятия Андрей Михеев отметил, что такие встречи позволяют бизнес-сообществу быть в курсе нововведений и изменений в сфере действующих мер господдержки.