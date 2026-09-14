Как работает цифровой рубль и чем он отличается от безналичного расчёта, расскажут в «Копилке»

09:51, 14 сентября 2026, ПАИ

В России с сентября появилась возможность пользоваться цифровым рублем – новой формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Крупнейшие банки, торговые и сервисные компании уже подготовили инфраструктуру для проведения операций с цифровыми рублями.

Чем цифровой рубль отличается от денег на банковском счете, кто может открыть цифровой кошелек и как это сделать? Можно ли переводить цифровые рубли между клиентами разных банков, есть ли ограничения по суммам и комиссии за операции?

Об этом в программе о финансовой грамотности «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 сентября, в 12:30 расскажет постоянный гость – эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов. Вместе с ведущим радиостанции «Серебряный дождь» Андреем Федоровым они также разберут вопросы безопасности: как защитить цифровой кошелек от мошенников и какие схемы с цифровыми рублями уже стоит воспринимать как тревожный сигнал.

Кроме того, слушатели узнают, как работают переводы и автоплатежи в цифровых рублях, сколько денег можно переводить и пополнять, а также почему наличие раздела «Цифровой рубль» в банковском приложении еще не означает, что кошелек уже открыт.