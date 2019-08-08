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Экономика

Псковская область обеспечила прирост производства мяса в России

Сельхозпредприятиями России произведено свыше 1,73 млн тонн свинины. Таковы данные за период с января по май 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в Минсельхозе РФ. Эти показатели превысили результаты аналогичного периода предшествующего года на 5,9 процента. Основной прирост обеспечили Белгородская, Псковская и Воронежская области.

В Псковской области значительный вклад сделан Великолукским агропромышленным холдингом.

Как отметили на предприятии, в настоящее время в России отмечен и рост экспорта свинины, а также готовой продукции, регион тоже занял вторую строчку по этому показателю. При этом Великолукский агропромышленный холдинг на данный момент является единственной компанией в Псковской области, имеющей аккредитацию на экспорт мяса и мясной продукции.

Поставки осуществляются в страны Юго-Восточной Азии, Гонконг, страны Латинской Америки, в настоящее время также ведутся переговоры с Кубой. Мероприятия осуществляются в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

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