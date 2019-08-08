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Общество

Около 9 тысяч пачек сигарет изъяли пограничники из транспортных средств в Псковской области

В Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области пресекли незаконный ввоз 8 тысяч 700 пачек сигарет стоимостью более 400 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, сигареты нашли в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» в поезде, который отправлялся из России в сопредельное государство. Аналогичные случаи произошли в пункте пропуска «Себеж», а также в пункте «Убылинка», где сигареты обнаружили под обшивкой грузового автомобиля «Рено» под управлением 50-летнего иностранца.  

Вся задержанная табачная продукция была изъята и передана в таможню для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.

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