Международный фестиваль молодёжи завершился в Екатеринбурге

14:25, 21 сентября 2026, ПАИ

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодёжи, генеральным партнёром которого выступила VK. В активностях компании в «Пространстве мечты» приняли участие более 11 тысяч человек, сообщила пресс-служба VK.



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK



Фото: пресс-служба VK















Гости фестиваля ознакомились с сервисами VK: «ВКонтакте», MAX, «Одноклассники», «Дзеном», «VK Видео», VK Education, VK Play, Mail и другими. В интерактивной зоне MAX участники создали свыше десяти тысяч цифровых аватаров, а вместе с «Одноклассниками» нарисовали 13 тысяч цифровых подарков – средства от их продажи направят в фонды-партнёры «VK Добра».

Для участников и волонтёров «ВКонтакте» разработала мини-приложение «МФМ-2026», объединившее 15,5 тысяч пользователей, которые провели в нём более 1,3 млн минут. Пользователи соцсети сняли 10,9 тысяч вертикальных роликов с хештегом #навстречуМФМ2026, их суммарно посмотрели 40 млн раз. В рамках вызова в «VK Шагах» участники прошли 233 млн шагов. Секретным гостем концерта «VK Музыки» стал Егор Крид.

Медиапроекты Mail рассказали о фестивале более 20 млн россиян. В медиагиде «Город молодёжи мира» опубликовано свыше 350 эксклюзивных материалов по восьми тематическим направлениям, а в молодёжной студии «ВЗУМЕ» создано 45 студийных и редакционных интервью. Спикеры, блогеры и звёздные гости обсуждали карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие. Интервью доступны в плейлисте Новой школы медиа в «VK Видео» и в специальном разделе новостей Mail.

Директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров отметил, что фестиваль задумывался как открытая площадка для общения молодых людей из разных стран. По его словам, «Пространство мечты» соединило офлайн и онлайн: гости встречались на площадке и продолжали диалог в цифровых сервисах VK. Уваров выразил надежду, что связи, возникшие на фестивале, сохранятся и после его завершения.

Образовательная программа VK была посвящена новым медиа и языкам коммуникации. Эксперты «ВКонтакте», «VK Видео», «VK Музыки», VK AdBlogger, VK Education и «Дзена» вместе с приглашёнными авторами обсудили монетизацию контента, видеоблогинг как бизнес, рекомендательные системы в музыкальных стримингах и другие темы.