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Общество

Ограничено движение на госгранице в Печорском районе из-за реконструкции таможенного поста Латвии

В Печорском районе в таможенном пункте пропуска «Терехово» введены временные ограничение потока транспортных средств из-за реконструкции таможенного поста не территории Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской таможни.

С российской стороны находится сопредельный пункт пропуска «Бурачки». Сообщается, что на этом участке значительно сокращена подача машин. В связи с этим в ведомстве рекомендовали перевозчикам выбирать маршруты из Латвии через другие пункты пропуска.  

Всего в Псковской области на российско-латвийской границе функционируют 3 пункта пропуска: «Убылинка», «Лудонка» (только легковой транспорт) и «Брунишево» (только легковой транспорт). На российско-эстонской границе 2 пункта: «Куничина Гора» и «Шумилкино».

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