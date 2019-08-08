Ограничено движение на госгранице в Печорском районе из-за реконструкции таможенного поста Латвии

16:32, 08 августа 2019, ПАИ

В Печорском районе в таможенном пункте пропуска «Терехово» введены временные ограничение потока транспортных средств из-за реконструкции таможенного поста не территории Латвии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской таможни.

С российской стороны находится сопредельный пункт пропуска «Бурачки». Сообщается, что на этом участке значительно сокращена подача машин. В связи с этим в ведомстве рекомендовали перевозчикам выбирать маршруты из Латвии через другие пункты пропуска.

Всего в Псковской области на российско-латвийской границе функционируют 3 пункта пропуска: «Убылинка», «Лудонка» (только легковой транспорт) и «Брунишево» (только легковой транспорт). На российско-эстонской границе 2 пункта: «Куничина Гора» и «Шумилкино».