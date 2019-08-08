Пскович лишился иномарки из-за многочисленных долгов

18:01, 08 августа 2019, ПАИ

Автомобиль «Kia Spectra» изъяли судебные приставы у жителя Пскова в счёт оплаты задолженности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении мужчины у судебных приставов находится 25 исполнительных производств по различным задолженностям на сумму более 200 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что несколько месяцев от него поступали небольшие переводы в счёт долга, но потом они прекратились. Для исполнения решения суда должнику ограничили выезд за пределы России и запретили регистрационные действия с имуществом. Затем арестовали и автомобиль.

Псковичу разъяснили, что если он не погасит долги, его автомобиль продадут на торгах. В итоге оплаты задолженности не поступило, автомобиль оценили в 106 тысяч рублей. На эвакуаторе арестованный автомобиль доставили на специализированную стоянку, где он будет находиться на время проведения торгов по его реализации.