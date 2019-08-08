О подготовке к отопительному сезону рассказал эксперт Центра «ЖКХ Контроль»

22:56, 08 августа 2019, ПАИ

Руководитель регионального Центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов дал рекомендации о том, что нужно сделать в многоэтажке, чтобы спокойно пережить отопительный сезон. Как пояснил Псковскому агентству информации эксперт, существуют Правила оценки готовности к отопительному периоду.

«Минэнерго утвердил их 12 марта 2013 года. Еще их называют Правила №103. В соответствии с ними подготовка многоквартирных домов к зиме должна быть завершена к 15 сентября. Именно в этот период, по идее, вам уже могут включить отопление. Тем более, что теперь разрешено принимать решение о подключении тепла самостоятельно, ориентируясь на погоду, а не на нормативы», - отметил Семен Никонов.

По его словам, специалисты должны до наступления холодов устранить неисправности стен, фасадов, крыш. По крайней мере, должно быть отремонтировано все, что нарушает целостность дома и понижает его энергосберегающие свойства. Также проверяют чердачные перекрытия, подвалы, окна, двери, системы снабжения водой, теплом, электричеством, газом. Перед зимой и в течение отопительного сезона более тщательно следят за запорно-предохранительными клапанами и регуляторами давления в оборудовании газового хозяйства. Насосные станции должны иметь не только основное, но и резервное оборудование. И при чрезвычайных ситуациях резервные насосы должны включаться автоматически.

Эксперт напомнил, если в подвалах обнаружена вода, ее должны откачать, проверить водовод. Должна быть обеспечена бесперебойная работа канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале.

Также перед осенью-зимой обустраивается отвод воды от отмостки. Необходимо, чтобы различного рода осадки отводились и от спусков в подвалы. Специалисты должны следить за гидроизоляцией фундаментов, стен подвала, цоколя. После дождя или снега не должно появиться протечек крыш. Вода не должна скапливаться на чердаках, попадать на лестничные клетки. От влаги должны быть защищены и машинные отделения лифтов.

«Контролировать подготовку к зиме должны органы местного самоуправления, а также управляющие компании, собственники жилищного фонда, их уполномоченные и органы жилищного надзора. Обычно наибольшее внимание уделяется недостаткам, которые были выявлены в течение прошлого осенне-зимнего сезона, на основе результатов весеннего осмотра недостатков, выявленных за прошедший период», - подчеркнул Никонов.

По его словам, в помещениях, которые не отапливаются, специалисты должны проверить изоляцию труб водопровода и канализации.

«О неисправностях в сетях или в оборудовании вы узнаете зимой, если, вдруг, произойдет какой-либо сбой в работе систем отопления. А сейчас можно проверить, готов ли ваш дом к зиме, очень просто. Если готов, то в нем заменены разбитые окна и двери, утеплены чердаки. У вас уже наверняка ремонтировали, регулировали и даже, возможно, проверили системы отопления. Иногда это случается в теплые дни, что вызывает недовольство жителей, хотя на самом деле собственники должны порадоваться – это хороший признак, оборудование в порядке, зимой не придется мерзнуть», - пояснил он.

Эксперт напомнил, что оценку за подготовку к зиме «ставят» органы местного самоуправления. Создается комиссия. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду. В акте должно быть написано, что объект проверки (многоквартирный дом) готов к отопительному сезону. Или возможен другой вариант: объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения замечаний. И совсем печально, если в акте появится надпись, что дом не готов.

«Надеемся, что с вашим домов этого не произойдет. Оригинал акта проверки хранится в администрации муниципального образования, копии – в управляющей организации или в ТСЖ», - подытожил эксперт.