Актёр Псковского театра драмы организует творческую встречу
Творческая встреча с актёром труппы Псковского театра драмы Камилем Хардиным пройдёт 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
«Театр устроен так, что между зрителем и артистом всегда есть граница. Это, несомненно, диалог, но артист говорит с нами голосом своего персонажа, идеями автора и режиссёра. А ведь хочется услышать и самого актёра, узнать его мысли, стремления, мечты, просто узнать его. Мы продолжаем наш новый проект, который дарит зрителям такую возможность», – отметили в театре.
Как играть главные роли в театре, сниматься в кино, открыть свой авторский актёрский курс, ставить спектакли, снимать короткометражки, стать номинантом «Золотой маски», бизнесменом, отцом и быть счастливым – об этом можно узнать на творческой встрече с артистом, которая состоится 21 октября в Новом зале театра.
Билеты на сайте театра.
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